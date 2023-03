Ecco tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 7: dalla trama al cast, tutto sui nuovi episodi della fiction di Rai 1.

Arriva su Rai 1 Un passo dal cielo 7, la nuova stagione di una delle fiction più amate degli ultimi anni. La precedente stagione, lo ricordiamo, si è chiusa con il chiarimento e la rappacificazione tra Francesco e Vincenzo: una finale che era servito per chiudere la storia del protagonista interpretato da Daniele Liotti che in questi nuovi episodi non ci sarà. La nuova protagonista principale è Manuela Nappi, personaggio che i fan della serie TV conoscono bene da diverse stagioni ma che ora avrà un ruolo di primo piano. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 7.

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in streaming e in TV

Un passo dal cielo 7 va in onda a partire da giovedì 29 marzo 2023 su Rai 1. Gli episodi di questa stagione sono in totale 8, che andranno in onda per altrettante settimane in prima serata su Rai 1 (a partire dalle ore 21.25 circa).

Giusy Buscemi

Un passo dal cielo 7 in streaming può essere visto gratuitamente sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Un passo dal cielo 7: le anticipazioni e la trama

Manuela è tornata a San Vito, dopo che nella sua ultima indagine ha messo in pericolo di vita una sua informatrice, che è poi morta in circostanza tutte da chiarire. Vuole scoprire la verità sulla morte della donna e per questo entrerà in contatto con il marito, l’artista Gregorio Masiero.

Nei nuovi episodi entrerà poi in scena un nuovo personaggio: Luciano Paron. L’uomo è un imprenditore molto potente e potrebbe anche essere la causa dei fantasmi del passato di Manuela.

Un passo dal cielo 7: il cast della serie TV

A interpretare Manuela Nappi è Giusy Buscemi mentre il fratello Vincenzo è impersonato da Enrico Ianniello. Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

