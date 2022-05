Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono i protagonisti principali di Un figlio di nome Erasmus: le location della commedia.

Un gruppo di quattro amici – Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro – che si ritrova dopo diverso tempo a causa di un triste evento, il funerale di una vecchia fiamma dei quattro che hanno tutti conosciuto durante l’Erasmus fatto ai tempi dell’università in Portogallo. Una volta arrivati a Lisbona per partecipare al funerale, i quattro conosceranno la ventenne figlia della loro vecchia fiamma che è la figlia di uno dei quattro protagonista: solo il test del DNA potrà rivelare l’identità del padre. E’ questa, in sintesi, la trama di Un figlio di nome Erasmus, la commedia diretta da Alberto Ferrari uscita nel 2020. Vediamo ora quali sono le location del film.

Un figlio di nome Erasmus: le location del film

Gran parte di Un figlio di nome Erasmus à stato girato in Portogallo, tra le location troviamo la capitale Lisbona ma anche Figueira da Fez (comune che si trova a circa metà strada tra Lisbona e Porto e che si affaccia sempre sull’oceano Atlantico). Non mancano poi gli scenari mozzafiato con vista sull’oceano Atlantico o i boschi del Portogallo.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Le scene ambientate negli interni sono invece state girati negli studi cinematografici di Roma: queste sono state le uniche scene della commedia che sono state girate in Italia.

Un figlio di nome Erasmus: il cast del film

I quattro protagonisti principali di Un figlio chiamato Erasmus sono Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro: i quattro amici sono interpretati rispettivamente da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis.

Nel cast del film sono poi presenti anche Carol Alt, Valentina Corti, Filipa Pinto, Gabriele Carbotti, Andrea Bonella e Fernando Rodriguez. Appare inoltre in un cameo nei panni di se stesso Roby Facchinetti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG