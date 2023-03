I rumors sulla chiusura de Il Cantante Mascherato hanno fatto arrabbiare Milly Carlucci che ha spiegato come stanno davvero le cose.

Si erano diffuse a macchia d’olio indiscrezioni e rumors sulla possibile chiusura de Il Cantante Mascherato, programma condotto magistralmente da Milly Carlucci. Eppure, le cose, non sarebbero proprio così. Anzi. A fare chiarezza è stata la stessa presentatrice che tramite l’account social ufficiale della trasmissione ha risposto in modo chiaro e piuttosto seccato su quanto sta accadendo.

Il Cantante Mascherato chiude? Parla Milly Carlucci

Milly Carlucci

“Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!”, ha voluto ribadire, inizialmente in tono gentile e sorridente Milly Carlucci.

Poi, a far sentire quel pizzico (o qualcosa in più) di fastidio, ecco la risposta ai rumors di chiusua: “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente”.

“Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare sono le fake news perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda. Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontano dalle notizie false. Ci vediamo sabato”.

Insomma, per ora il programma non chiude e si appresta a portare gioia e spettacolo nelle case degli italiani.

Di seguito il post Instagram della conduttrice tramite il profilo ufficiale del programma:

Riproduzione riservata © 2023 - DG