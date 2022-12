Ecco dove vedere Ti spedisco in convento in streaming: è il reality show in cui un gruppo di ragazze deve vivere con delle suore.

Ti spedisco in convento è il reality show in cui gruppo di ragazze trasgressive, abituate a una vita di tanto divertimento e poche responsabilità, si ritrovando a dover vivere, lavorare e pregare in un monastero con delle vere suore. Certo le protagoniste del reality movimentano la vita all’interno dell’istituto, rompendo la consueta routine. Vediamo ora dove vedere Ti spedisco in convento in streaming e in TV.

Dove vedere Ti spedisco in convento in streaming e in TV

Ti spedisco in convento in Tv in chiaro è trasmesso su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canale 160 di Sky). Le puntate vengono mandate in onda in prima serata

Suora

Ma chi non ha la possibilità di vedere le puntate in diretta in TV come può fare a recuperarle? Semplice, grazie allo streaming. Le puntate di Ti spedisco in convento in streaming sono infatti disponibili, da dopo la messa in onda, sul sito di Real Time (realtime.it).

Nel caso in cui foste tra gli abbonati alla piattaforma Discovery +, potete vedere anche lì tutti gli episodi di Ti spedisco in convento in streaming. Inoltre, su Discovery + le puntate delle nuove stagioni del reality show sono trasmesse in anteprima e non bisogna quindi dover quindi aspettare la messa in onda delle puntate sul piccolo schermo.

Ti spedisco in convento: la location

La prima stagione di Ti spedisco in convento è stata invece ambientata al Convento La Culla di Sorrento che è gestito dalla Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù. La seconda stagione è invece ambientata a Trani, nella Villa Santa Maria di via Maria Annibale di Francia che ospita la Congregazione delle Figlie del Divino Zelo.

