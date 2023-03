Mission: Impossibile – Fallout è il sesto capitolo della saga cinematografica con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt: ecco le location.

Nel 2018 è uscito nelle sale cinematografiche Mission: Impossibile – Fallout, il sesto capitolo della saga cinematografica con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Il film è diventato celebre per la scena in cui il protagonista è appeso all’esterno di un aereo in volo, una scena che Tom Cruise ha voluto girare in prima persona senza farsi sostituire da una controfigura (come spesso avviene per scene così pericolose). Vediamo ora dove è stata girata quella scena e quali sono tutte le location di questa pellicola, che è stata diretta da Christopher McQuarrie.

Mission: Impossibile – Fallout, le location del film

La celebre scena di Ethan Hunt appeso ad un aereo in volo stata girata girata in Francia, per l’esattezza nel cielo sopra Parigi. Questa scena è stata girata addirittura centosei volte e Tom Cruise non si è mai fatto sostituire da uno stunt-man.

TOM CRUISE

Parigi, dove è anche ambientata la storia, è la location principale di Mission: Impossible – Fallout, le riprese sono iniziate l’8 aprile del 2017 e sono terminate il 22 febbraio 2018. Ma non è solamente la capitale della Francia ad aver ospitato le riprese del film: tra i vari luoghi dove è stato girato Mission: Impossible – Fallout ci sono anche Londra, la Norvegia e la Nuova Zelanda.

Mission: Impossibile – Fallout, il cast del film

Oltre al già citato Tom Cruise, in Mission: Impossible – Fallout sono presenti anche altre grandi star di Hollywood. Prima di tutti Henry Cavill, il Superman del DC Extended Universe oltre che il protagonista della fortunata serie TV di Netflix The Witcher.

Nel cast di Mission: Impossible – Fallout sono poi presenti anche altre grande star di Hollywood come Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan e Alec Baldwin. Completano poi il cast del film Ving Rhames, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Wes Bentley e infine Frederick Schmidt.

