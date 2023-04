Su Real Time arriva Ti spedisco in convento 3: ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality show ambientato tra le suore.

Il programma in tanti hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo con le prime due edizioni che hanno avuto un grande successo, su Real Time arriva ora anche l’edizione numero 3. Di cosa stiamo parliamo? Di Ti spedisco in convento 3. Sono ormai pochi a non conoscerlo o a non averne sentito almeno parlare: è il reality show in cui le protagoniste principali sono un gruppo di ragazze estroverse, trasgressive, anche viziate, abituate a una vita tutt’altro che monastica. Le altre protagoniste sono delle vere suore con cui le ragazze vivranno all’interno di un convento dovendo anche seguire le regole del luogo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Ti spedisco in convento 3.

Ti spedisco in convento 3: il cast

Le protagoniste di Ti spedisco in convento 3 sono tutte ragazze giovanissime, di età compresa tra i 19 e i 20 anni. Tra di loro c’è Dayanna, soprannominata Ariel per i suoi capelli rossi come la Sirenetta Disney. E’ di Roma, abita a Tor Bella Monaca e sogna di diventare un’influente.

Suora

Beatrice invece è di Torino ma vive a Montecarlo dove frequenta l’Università del Lusso. Lucy è una ragazza italiana di origine cinese, abita in Sicilia, adora la musica techno e i rave party. Francesca è originaria della Puglia e sta cercando di capire cosa fare nella vita, Tezeta è invece una ragazza etiope che vive a Milano con i la famiglia adottiva e ama lo shopping.

Ti spedisco in convento 3: le suore

E chi sono invece le suore protagoniste di Ti spedisco in convento 3? Suor Lina è la madre generale della congregazione. Poi ci sono Suor Maria Pina, Suor Carmelita, Suor Bozena, Suor Luzziane, Suor Gilda.

Ti spedisco in convento 3: quando inizia?

Quando inizia Ti spedisco in convento 3? La prima puntata del reality show va in onda su Real Time domenica 9 aprile 2022, proprio nel giorno di Pasqua (e non è un caso), come già era successo per la seconda edizione. L’appuntamento è su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canale 160 di Sky) a partire dalle ore 21.25

