La prima stagione è giunta al termine, ma Resta come 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della serie TV.

Anche la prima stagione di Resta con me è giunta al termine, la puntata in onda su Rai 1 lunedì 3 aprile 2023 è infatti l’ultima. La serie TV con protagonista Francesco Arca ha avuto buoni dati di ascolto nelle settimane in cui è stata trasmessa e sono anche tanti coloro che si sono collegati a RaiPlay per recuperare gli episodi persi (e magari in alcuni casi anche rivederli). Ora sono in tanti a domandarsi se Resta con me 2 ci sarà oppure no: vediamo tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della fiction.

Resta con me 2 si farà?

Comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della serie TV non ce ne sono, non è quindi noto se Resta con me 2 si farà oppure no. L’idea originale era quella di realizzare una fiction composta da una stagione, più lunga rispetto a quanto si è abituati a vedere con le serie TV: sono infatti sedici gli episodi.

Francesco Arca

C’è da dire che i dati di ascolto della prima stagione potrebbero anche far cambiare idea alla produzione (non sarebbe la prima volta che ciò accade), senza considerare che la serie TV è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, scrittore che in questi anni sta collaborando molto con la Rai e i suoi romanzi sono stati fonte d’ispirazione per tante fiction di grande successo: basti pensare a I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi. Insomma, si può ancora coltivare qualche speranza che Resta con me 2 si farà.

Resta con me: la trama e il cast

Il protagonista di Resta con me è il vice questore Alessandro Scudieri, la cui vita cambia drasticamente quando, mentre è insieme alla moglie, si trova coinvolto in una sparatoria.

Oltre al già citato Francesco Arca, nel cast della fiction ci sono anche Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone e Mario Di Leva.

Riproduzione riservata © 2023 - DG