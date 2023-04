Sbarca negli Stati Uniti la popolare serie Doc, con protagonista Luca Argentero: la Fox ha annunciato il remake.

“Doc – Nelle tue mani” sbarca negli Usa. Ad annunciarlo è stata la Fox, che ha in mente di realizzare un remake della popolare serie italiana che ha Luca Argentero come protagonista. Il Dottor Fanti avrà quindi una cugina americana, scopriamo i dettagli.

Doc – Nelle tue mani, il remake americano

Il remake di “Doc – Nelle tue mani”, sarà coprodotta da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios e sarà presentata su Fox già verso la fine del 2023 o inizio del 2024. La popolare serie italiana ha come protagonista il dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, primario di medicina interna.

La “cugina” americana avrà invece come protagonista la dottoressa Amy Elias, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo una lesione celebrale che ha cancellato i ricordi dei suoi ultimi 8 anni di vita, la dottoressa si ritrova a dover affrontare giorno dopo giorno le sfide senza ricordarsi i suoi pazienti, i suoi colleghi, il suo ex marito e l’uomo che ama ora. L’unico ricordo che le è rimasto riguarda la figlia, che lei ricorda all’età di 9 anni ma che ora ne ha 17 e su cui dovrà fare totale affidamento.

Luca Bernabei, produttore esecutivo della Lux Vide, la società che ha prodotto Doc in Italia, ha commentato la notizia: “Doc arriva in America! Siamo felici che Fox abbia deciso di realizzare il remake di una serie significativa e di svolta per Lux Vide e Rai. Questo dimostra che quando i valori sono alti, positivi e dal richiamo universale, anche l’industria italiana può parlare al mondo“.

Doc ha debuttato su Rai 1 nel 2020, e si è in poco tempo classificata come serie più seguita dal 2007. Da allora, è stata venduta in 12 paesi con sette versioni già realizzate.

