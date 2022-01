La prima stagione ha avuto un grande successo ma non è ancora chiaro se Luce dei Tuoi occhi 2 si farà o meno

Luce dei tuoi occhi è una fiction che ha avuto un grande successo su canale 5, trasmessa per la prima volta in tv nell’autunno del 2021. Anna Valle e Giuseppe Zeno i protagonisti, Vicenza a fare da location. Il filo conduttore della serie? La ricerca da parte del personaggio di Emma (Anna Valle) della figlia Alice: data per morta alla nascita, Emma scoprirà invece che la ragazza è viva e tornerà proprio a Vicenza per cercarla. Il finale della fiction è di quelli cosiddetti “aperti”: al telespettatore come ai personaggi è sembrato infatti di capire chi fosse Alice ma la puntata si è chiusa senza ricongiungimento.

Luce dei tuoi occhi 2: l’uscita

Mediaset non ha ancora sciolto le riserve, nonostante non abbia nemmeno accantonato Luce dei tuoi occhi 2 stagione. Nell’ultima puntata Emma ha capito che la ragazza in questione – ballerina come lei – potesse essere una giovane proveniente da una compagnia straniera, a Vicenza per un Festival.

Forse per lasciare spazio a nuovi episodi e sviluppi o forse perché si pensava semplicemente potesse finire così, ma Emma Conti e la figlia non si ritrovano. Al momento non c’è una data di uscita.

Anna Valle

Luce dei tuoi occhi 2: la trama

Se ci sarà una seconda stagione le strade per quanto riguarda la trama sembrano poter essere due. Emma potrebbe ritrovare la figlia e nel corso degli episodi si darebbe spazio ad un altro mistero o, al contrario, si proseguirebbe su questo filone della ricerca della figlia perduta o facendo perdere le tracce della ballerina misteriosa o invece svelando sin da subito che non si tratta di lei.

Per sapere qualcosa in più bisognerà ovviamente attendere novità direttamente da Mediaset ma se la stagione nuova ci sarà non arriverà prima dell’annata televisiva 2022/2023.

