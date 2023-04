Le anticipazioni della prima puntata di Rocco Schiavone 5: ecco che cosa vedremo nell’episodio del debutto della nuova stagione.

Da mercoledì 5 aprile 2023 arriva su Rai 2, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, Rocco Schiavone 5, la serie TV tratta dai romanzi di Antonio Manzini che, sin dal suo debutto nel 2016, ha saputo conquistare gli spettatori. I nuovi episodi sono quattro ed erano attesi da molto tempo dai fan della fiction. Se volete scoprire cosa accadrà nella prima puntata non vi resta che continuare a leggere questo articolo: vediamo infatti ora quali sono le anticipazioni della prima puntata di Rocco Schiavone 5.

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Rocco Schiavone 5 ha come titolo Il viaggio continuo. Il protagonista dovrà indagare su un nuovo casa di omicidio: il cadavere di un uomo viene trovato da due operai francesi ma per evitare di finire immischiati nelle indagini trasferiscono il capo al di là del confine, portandolo in Valle D’Aosta.

Marco Giallini

Rocco Schiavone riesce però a capire quasi subito che l’uomo trovato morto non è stato ammazzato in Italia ma in Francia e coinvolge nelle sue indagini anche la polizia transalpina.

Mentre si trova a portare avanti l’indagine, il vice questore si troverà a dover fare i conti anche con i propri demoni: il profondo senso di solitudine che lo attanaglia e il ricordo della moglie morte, di cui continua ad avere delle visioni.

Rocco Schiavone 5: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Rocco Schiavone è come sempre Marco Giallini, nel cast della serie TV troviamo poi anche Ernesto D’Angelo, Claudia Vismara, Gino Nardella, Francesco Acquaroli, Massimo Race, Filippo Dini, Massimo Olcese e Miriam Dalmazio. Quest’ultima sostituisce Isabella Ragonese nella parte di Marina, la moglie del protagonista.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG