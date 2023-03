Sembra essere stata presa la decisione ai vertici della Rai. Il Cantante Mascherato terminerà con questa edizione: Milly Carlucci informata.

Quale destino per Il Cantante Mascherato? Il programma condotto in modo sempre magistrale da Milly Carlucci sembra essere giunto alla sua fine. La decisione della Rai pare essere stata presa. Diverse le motivazioni dietro la scelta di dire stop al termine di questa edizione.

Il Cantante Mascherato chiude? La decisione

Milly Carlucci

Le notizie che giungono sui programmi televisivi della Rai non promettono nulla di buono per la trasmissione di Milly Carlucci che riguarda le maschere canterine. A riportare del possibile destino segnato del programma è Dagospia nel corso della rubrica ‘A lume di Candela’.

Da quanto si apprende, “Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci”.

Oltre al confronto, perso, con il programma di Canale 5, dietro la decisione di porre fine alla trasmissione, ci sarebbero motivazioni economiche. “Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: ‘Otto milioni di investimenti per sei puntate’. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione”, si legge sempre su Dagospia.

A questo punto staremo a vedere se i diretti interessati parleranno o cosa succederà al termine di questa edizione che, per gli appassionati del programma, sta comunque divertendo e piacendo.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma:

