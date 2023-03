Ecco quali sono le location di Supereroi, la film sentimentale con protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Supereroi non è uscito nei cinema come molti altri film ma il suo debutto è stato sulla piattaforma Amazon Prime Video nel 2021.Il film è diretto da Paolo Genovese e racconta la storia d’amore tra Marco e Anna: lui è un professore di fisica convinto che ogni cosa abbia una spiegazione, lei una fumettista impulsiva. Vediamo ora quali sono le location di Supereroi.

Supereroi: le location del film

Sono due le principali location di Supereroi: Milano e Ponza. E’ in questi due luoghi che si sviluppa la storia dei due protagonisti, Marco e Anna. Milano è la città che accompagna la vita di tutti i giorni dei due personaggi principali e tra i luoghi del film possiamo riconoscere Piazza del Duomo, San Babila, le vie del celebre quadrilatero della moda.

Jasmine Trinca

A Ponza sono state invece girate le scene ambientate d’estate, qui troviamo l’Oresteria, che è il ristorante dove si svolge la cena romantica tra Marco e Anna, poi il centro storico con via Pisacane, una delle via principali del paese. E ovviamente le spiagge e le calette più famose: tra le location di Supereroi troviamo infatti la caletta di Forte Papa, la Montagnella, Cala Feola e la spiaggia di Santa Maria.

Abbiamo detto che Milano e Ponza sono le location principali del film ma non sono le uniche: alcune scene sono state girate anche all’estero, in Marocco a Marrakech e in Danimarca a Copenaghen. E poi ancora tra le location di Supereroi troviamo il Lago di Como e in particolare i giardini di Villa Cipressi dove passeggiano i protagonisti.

Supereroi: il cast del film

I due protagonisti principali di Supereroi, come detto in precedenza, sono Anna e Marco: a interpretarli sono rispettivamente Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, Beppe Severgnini, Elena Sofia Ricci, Flavio Parenti e Angelica Leo.

