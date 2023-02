Ecco dove vedere Matrimonio a prima vista 10 in streaming e in TV per non perdere neanche una puntata del programma.

Mercoledì 1 febbraio 2023 è iniziato Matrimonio a prima vista 10, il reality in cui tre coppie di ragazzi e ragazze, che non si sono mai visti prima e non si sono conosciuti, si sposano. I due si incontrano per la prima volta sull’altare e, dopo il viaggio di nozze e un periodo di convivenza in cui avranno la possibilità di conoscersi a vicenda, dovranno decidere se continuare il loro matrimonio o se invece lasciarsi. Vediamo ora dove vedere Matrimonio a prima vista 10 in streaming e in TV.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 10 in streaming e in TV

Come sempre dalla quarta edizione in poi, a trasmettere in TV e in chiaro Matrimonio a prima vista 10 è Real Time. Quando inizia il reality? La prima puntata in chiaro va in onda mercoledì 8 marzo 2023: i fan del programma non dovranno fare altro che collegarsi sul canale 31 del digitale terrestre.

Coppia sposi matrimonio

Matrimonio a prima vista 10 in streaming si può vedere in anteprima, da mercoledì 1 febbraio 2023, sulla piattaforma on demand Discovery Plus. Ogni settimana, sempre al mercoledì, viene trasmesso un nuovo episodio, che poi potranno essere visti anche in qualsiasi altro momento. Ricordiamo però che per vedere Matrimonio a prima vista 10 e qualsiasi altro contenuto su Discovery Plus è necessario abbonarsi alla piattaforma streaming.

E dove vedere Matrimonio a prima vista 10 in streaming gratis? Dopo la messa in onda televisiva vi basterà collegarvi al sito della TV (realtime.it) per poter rivedere tutte le puntate, ma sempre sul sito ufficiale di Real Time è anche possibile vedere ogni singola puntata in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva.

Riproduzione riservata © 2023 - DG