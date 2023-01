Ecco tutto quello che c’è da sapere su Matrimonio a prima vista 10: dalle coppie alle puntate, tutto quello che c’è da sapere.

Immaginare di incontrare vostro marito o vostra moglie, per la prima volta, direttamente all’altare un attimo prima di pronunciare il sì più importante della vostra vita. E’ quello che accade ai protagonisti di Matrimonio a prima vista 10: dopo il successo delle passate edizioni il celebre reality torna per la decima volta in TV con nuove puntate e soprattutto nuovi protagonisti che hanno scelto di mettersi in gioco e scommettere sul parere di alcuni esperti per trovare l’amore. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Matrimonio a prima vista 10: i protagonisti

La prima protagonista di Matrimonio a prima vista 10 è Simona Viola, una ragazza di 30 anni originaria di Viareggio, amante dello sport e delle serate in discoteca che amministra il cantiere navale della famiglia.

statua matrimonio

Giulia Martello ha invece 27 anni ed è di Bussoleno, un paese della provincia di Torino. Dopo aver vissuto per cinque anni a Londra lavora come impiegata. Ha un cane con cui adora fare lunghe camminate.

Irene Pignieri ha invece 32 anni ed è di Milano. Lavora per un noto brand del ramo della ristorazione come direttore operativo e responsabile marketing. Ama lo shopping e le feste con gli amici.

Matteo Riva ha invece 29 anni ed è di Milano, dove lavora come consulente in una banca. Appassionato di calcio, non rinunciare alle partite di calcetto con gli amici ma gli piace anche visitare le città d’arte.

Mattia Benedetto ha invece 36 anni ed è di Cafasse, paese della provincia di Torino. Lavora come giardiniere nell’impresa di famiglia.

L’ultimo protagonista è Gennaro Vergara, ha 34 anni ed è Reggio Emilia e lavora nel mondo della ristorazione. E’ appassionato di fotografia, di ciclismo e di viaggi.

Matrimonio a prima vista 10: quando inizia?

Quando inizia Matrimonio a prima vista 10? La prima puntata va in onda il 1° febbraio sulla piattaforma on demand Discovery Plus.

