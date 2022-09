Volete essere tra il pubblico al Grande Fratello Vip 2022? Ecco come fare per andare in studio durante le puntate del reality.

Da anni e anni siamo ormai abituati a spiare gli inquilini della casa del Grande Fratello, sia quello classico che quello Vip, dalla TV o in streaming dal computer. C’è però anche la possibilità di vedere quello che succede oltre la famosa porta rossa anche da un posizione ben più esclusiva: in studio durante le puntate condotte da Alfonso Signorini. Come fare a partecipare come pubblico al Grande Fratello Vip 2022? Se ve lo state domandando siete arrivati nel posto giusto.

Come partecipare tra il pubblico al Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 va in onda due volte alla settimana in prima serata, al lunedì e al giovedì sera, per partecipare a una delle varie puntate in studio ci sono due modi:

Orietta Berti, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

– Compilare l’apposito form presente sul sito di Corima Produzioni (corimaproduzioni.com): in questo caso dovrete collegarvi al sito e inserire i vostri dati, vi verranno chiesti nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare e l’indirizzo mail.

– In alternativa potrete inviare una mail all’indirizzo pubblicogf@corima.tv. E’ importante che nel testo della mail inseriate tutti i vostri dati personali che sono richiesti anche compilando il film sul sito di Corima Produzioni (nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare e l’indirizzo mail).

Ricordiamo inoltre che la partecipazione come pubblica al Grande Fratello Vip 2022 è su base volontaria ed è del tutto gratuita, non è quindi prevista nessuna forma di pagamento per chi dovesse essere selezionato per assistere in studio alle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo studio televisivo da dove vanno in onda le puntate del Grande Fratello Vip 2022 si trova a Cinecittà, a Roma, non lontano dalla casa che ospita i vari concorrenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG