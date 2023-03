Secondo alcune indiscrezioni, la redazione dell’Isola dei Famosi sarebbe preoccupata per la scelta del cast.

Non manca molto all’inizio della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi, reality che sarà condotto per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi. Ai vertici Mediaset, però, sembrano esserci non poche preoccupazioni, specialmente riguardo alla scelta del cast di quest’anno.

Isola dei Famosi, rischio trash per il reality

Secondo quanto appreso da alcune indiscrezioni di Dagospia, la produzione del programma sarebbe non poco preoccupato per la nuova edizione. Il motivo? Il reality si chiama L’isola dei Famosi ma, dove sono i famosi? Quello che farebbe preoccupare è la scelta del cast, che è composto principalmente da sconosciuti.

Questo quanto detto da Dagospia: “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”

Il motivo di questa scelta è puramente economico, come aveva già rivelato Alfonso Signorini parlando del Grande Fratello. Abbassando i cachet, “non essendoci più i soldi di una volta”, si abbassa anche la popolarità dei concorrenti. Ilary Blasi si ritrova quindi in una situazione un po’ scomoda, riuscirà a cavarsela? Non ci resta che aspettare il 17 aprile per scoprirlo!

