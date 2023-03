8 programmi televisivi degli anni 80′ e 90′ che vorremmo rivedere oggi

A quanti di noi, almeno una volta, è capitato di pensare ai programmi televisivi che andavano in onda nel passato? Da Festivalbar a Stranamore, ecco le 8 trasmissioni televisive ad oggi terminate.

A chi non mancano, chiaramente per chi li ha vissuti, i vecchi programmi televisivi? Stiamo parlando di quelli dei decenni 80 e 90, quando la televisione era davvero l’unico mezzo di intrattenimento disponibile. Non esistevano ancora, infatti, i vari TikTok, Instagram, Snapchat e chi più ne ha più ne metta. La televisione era allora un vero e proprio mezzo grazie al quale rilassarsi la sera tra risate e giochi, dopo una lunga giornata di lavoro.