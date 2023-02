Nel 2017 è arrivato nelle sale cinematografica John Wick 2, il secondo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves: ecco le location del film.

A tre anni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche del primo capitolo della saga, nel 2017 è arrivato il sequel: John Wick 2. Ma questa volta il protagonista, come sempre interpretato da Keanu Reeves, non si aggira solamente per gli Stati Uniti, ma lo vediamo in azione anche in Italia: il regista Chad Stahelski e lo sceneggiatore Derek Kolstad hanno infatti cambiato le location del film: vediamo allora insieme quali sono tutte le location di John Wick 2.

John Wick 2: le location del film

Come detto in precedenza, una parte di John Wick 2 è ambientata anche in Italia, per la precisione a Roma: la location più facilmente riconoscibile della capitale è senza ombra di dubbio la celebre piazza Navona. Una parte del film è stata però girata anche in un’altra nota meta turistica: le Terme di Caracalla.

KEANU REEVES

Tra le altre location romane di John Wick 2 troviamo poi il Grand Hotel Plaza, la Galleria di Arte Moderna e gli Horti Sallustiani.

Prima di spostarsi a Roma, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori, a partire dal 26 ottobre del 2015, hanno però girate negli Stati Uniti, per la precisione a New York.

John Wick 2: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di John Wick 2 è l’ex star di Matrix Keanu Reeves. Tra gli attori che troviamo in questo secondo capitolo della saga ci sono anche alcuni celebri artisti italiani come Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini e Franco Nero.

Completano il cast del film Ian McShane, Common, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Bridget Moynahan, Tobias Segal e John Leguizamo.

