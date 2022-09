Dove si trova la casa del Grande Fratello Vip? E’ possibile visitarla? Tutto sull’abitazione più famosa della TV italiana.

Qual è la casa più famosa della televisione italiana? Dare una risposta a questa domanda è davvero semplice: è quella del Grande Fratello Vip, ovviamente. Da quando il reality show è sbarcato nel nostro Paese, la prima edizione è andata in onda nel 2000, milioni e milioni di italiani hanno spiato quello che accasava all’interno delle mura, chi per curiosità, chi perché si è appassionato al programma e continua a seguirlo con grande interesse e partecipazione anche ora. Ma dov’è la casa del Grande Fratello Vip? Si può visitare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Casa del Grande Fratello Vip: dov’è? La location

La casa del Grande Fratello Vip si trova a Roma, all’interno degli studi di Cinecittà, non molto distanti dallo studio da dove va in onda il programma. Non a caso i concorrenti che di puntata in puntata vengono eliminati riescono a raggiungere in pochi minuti lo studio dove vengono accolti da Alfonso Signorini e dal pubblico.

grande fratello occhio

La casa, così come il suo giardino, è ovviamente blindatissima e dall’esterno è impossibile anche solo intravedere all’interno (non è nemmeno possibile avvicinarsi alla casa nel periodo in cui il programma va in onda e i concorrenti la abitano).

Come visitare la casa del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello negli ultimi anni è cambiato molto e non solo per la scelta di abbandonare le edizioni con concorrenti non famosi e puntare su quelle con i Vip, ma perché negli ultimi anni si è allungato di molto. Se inizialmente per diversi mesi la casa restava disabitata e in alcune circostanze la produzione ha anche acconsentito a visitatori, turisti o semplici curiosi di visitarla, ora non è più possibile.

Nei mesi in cui il reality show non va in onda, infatti, la casa è oggetto di lavori di ristrutturazione per l’edizione successiva e, in un modo o nell’altro, non è quindi mai veramente vuota e non può essere visitata.

