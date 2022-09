Ecco dove vedere il Grande Fratello Vip 7 in streaming e in TV per seguire da vicino quello che accade dentro la casa più famosa d’Italia.

E’ il reality show più famoso e di maggiore successo della televisione italiana e continua a essere seguito da milioni di spettatori anche con la formula degli ultimi anni, con i concorrenti Vip che hanno preso il posto di quelli non famosi delle edizioni classiche. Lunedì 19 settembre 2022 prende il via il Grande Fratello Vip 7: alla conduzione è confermato Alfonso Signorini che è affiancato in studio da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, entrambe nelle vesti di opinioniste. Ma vediamo ora dove vedere il Grande Fratello Vip 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 7 in streaming e in TV

Ovviamente, come ogni anno, per vedere il Grande Fratello Vip 7 bisogna sintonizzarsi su Canale 5: due volte alla settimana, al lunedì e al giovedì, va in onda una nuova puntata in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa). Per poter spiare gli inquilini della casa più famosa d’Italia 24 ore al giorno basta invece sintonizzarsi su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

Alfonso Signorini

E come vedere il Grande Fratello Vip 7 in streaming? Non può certo mancare la diretta on demand del reality show: basta collegarsi su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset a cui si può accedere sia da Smart Tv che da computer, da tablet e da smartphone, e poter vedere tutte le puntate sia in diretta che in differita.

Ma non solo, su Mediaset Infinity la coppia Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduce, ogni lunedì e ogni giovedì prima dell’inizio di ogni puntata, la trasmissione streaming GF Vip Party, in cui commentano ciò che accade all’interno della casa insieme a diversi ospiti.

