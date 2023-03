Ecco dove vedere Er gol de Turone era bono in streaming e in TV: è il documentario che racconta quanto accaduto nel campionato 1980/1981.

Il campionato di Serie A 1980/1981 è passato allo storia per il gol annullato a Maurizio Turone in Juventus-Roma una sorta di scontro diretto per la vittoria dello scudetto che andò in scena alla terzultima giornata di campionato, quando le due squadre erano separate da un solo punto in classifica. Quel gol annullato (ingiustamente) è al centro del documentario Er gol de Turone era bono. Vediamo ora dove vederlo in TV e in streaming.

Dove vedere Er gol de Turone era bono in streaming e in TV

Er gol de Turone era bono è trasmesso da Rai 1, in seconda serata, domenica 26 marzo 2023. Il documentario va in onda a partire dalle ore 23.05, subito dopo la fine della partita Malta-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Ma dove vedere Er gol de Turone era bono in streaming? Ovviamente, per chi non avesse la possibilità di vedere il documentario in diretta su Rai 1 c’è la possibilità di vederlo in streaming (o di rivederlo in qualunque altro momento). Come fare? E’ disponibile su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita.

Er gol de Turone era bono su RaiPlay è disponibile in qualcosa momento, basta accadere al sito o all’app da un qualsiasi dispositivo collegato a internet, che sia lo smartphone, la Smart TV, il computer e il tablet.

Er gol de Turone era bono: il documentario

Er gol de Turone era bono è uscito nel 2022 ed è stato diretto da Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet. Nel documentario sono presenti le testimonianze di alcuni calciatori di quella Roma come lo stesso Maurizio Turone, Roberto Pruzzo, Falcao, ma anche tifosi giallorossi vip come Paolo Calabresi e Enrico Vanzina.

