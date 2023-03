Il produttore Pietro Valsecchi annuncia la serie TV su Matteo Messina Denaro: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Matteo Messina Denaro diventerà il protagonista di una serie TV. Ovviamente non il boss in carne e ossa ma la sua storia verrà raccontata in una serie, come ha annunciato il produttore Pietro Valsecchi: “Non si tratterà di un instant movie perché l’arresto di Messina Denaro lo scorso gennaio ha soltanto accelerato lo sviluppo di un progetto su cui ragionavo da tempo e mi ha fatto trovare la chiave giusta per raccontare la parabola criminosa del boss e le indagini dei carabinieri del ROS che hanno portato al suo clamoroso arresto”. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla serie TV su Matteo Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro: le anticipazioni sulla serie TV

Quando esce la serie TV su Matteo Messina Denaro? L’uscita è prevista a inizio 2024 mentre le riprese delle varie puntate verranno effettuate nell’estate del 2023.

Matteo Messina Denaro

“La sceneggiatura è in fase avanzata, così come il lavoro di casting. Chi interpreterà il ruolo di Matteo Messina Denaro? Lo abbiamo già trovato ma lo annuncerò quando avrà firmato” ha spiegato sempre Pietro Valsecchi all’Ansa.

Serie TV sui boss italiani e stranieri

Matteo Messina Denaro non sarà il primo boss a diventare il soggetto di una serie TV. A livello internazionale è stata raccontata, per esempio, la storia di Pablo Escobar in Narcos o quella de El Chapo nell’omonima serie TV.

Ma anche restando in Italia ci sono degli esempi, basti pensare alla fiction Il capo dei capi che racconta la storia criminale di Totò Riina. Tornando invece a Mattia Messina Denaro, è stato realizzato anche il documentario Matteo Messina Denaro – Il superlatitiante, che racconta sempre la storia criminale e la latitanza del boss.

