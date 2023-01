Ecco dove vedere Matteo Messina Denaro – Il superlatitante in streaming e in TV: è il documentario sul boss di Cosa Nostra arrestato a Palermo.

La mattina di lunedì 16 gennaio 2023 è stato arrestato in una clinica di Palermo il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Da 30 anni era latitante ed era ricercato dalle Forze dell’Ordine: è stato uno dei mandanti delle stragi del 1992 ma nel corso della sua vita si è macchiato di numerosi atroci crimini, tra cui l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell’acido nel 1996. Vediamo ora dove vedere il documentario Matteo Messina Denaro – Il superlatitante in streaming e in TV.

Dove vedere Matteo Messina Denaro – Il superlatitante in streaming e in TV

Il documentario Matteo Messina Denaro – Il superlatitiante in Tv è trasmesso in prima serata su NOVE lunedì 16 gennaio 2023 a partire dalle ore 21.25. Visto l’arresto arrivato in mattinata, è stato deciso un cambio nel palinsesto di NOVE e va in onda il documentario.

Arresto, manette

E dove vedere invece il documentario su Matteo Messina Denaro in streaming? Il docs-film è disponibile sulla piattaforma on demand Discovery Plus ma per vederlo è necessario essere abbonati alla piattaforma. Se invece si vuole vedere Matteo Messina Denaro – Il superlatitante in streaming gratis, si può farlo collegandosi al sito internet di NOVE TV.

Grazie alla narrazione di Nello Trocchia, che è arricchite da intercettazioni, interviste esclusive a dei collaboratori di giustizia e materiali inediti, è stata ricostruita l’intera carriera criminale del boss di Cosa Nostra, che attraverso dei prestanomi ha creato un vero e proprio impero economico riuscendo a infilarsi in vari business legali. Basta collegarsi su NOVE TV o al suo sito internet (o alla piattaforma Discovery Plus se siete abbonati) per poter vedere integralmente il documentario sul boss di Cosa Nostra.

