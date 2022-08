Siete fan di Marco Bocci? Ecco allora quali sono le migliori fiction in cui l’attore umbro ha avuto un ruolo da protagonista.

Marco Bocci è una vera e propria star della serie TV italiane, ma ha anche recitato in tante pellicole che hanno avuto successo. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo in particolare per il suo lavoro sul piccolo schermo. Se siete anche voi tra i fan dell’attore originario dell’Umbria allora siete finiti nel posto giusto: ecco quali sono le migliori fiction con Marco Bocci protagonista.

Fiction con Marco Bocci

Romanzo criminale – La serie: Marco Bocci veste i panni del commissario Nicola Scialoja, uno zelante funzionario di polizia che si innamora di Patrizia, una prostituta legata al Dandi.

Marco Bocci

Squadra antimafia: azione, sparatorie, amore, indagini, intrighi, colpi di scena: sono tutti elementi che caratterizzano questa fiction che ha dato a Marco Bocci una grande popolarità. L’attore interpreta il ruolo del viquestore Domenico Calcaterra, il grande protagonista a partire dalla terza stagione.

Solo: la fiction Solo con Marco Bocci è per certi versi simile a Squadra antimafia. Anche in questo caso l’attore interpreta un agente di polizia impegnato nella lotta alla ‘Ndrangheta. Il personaggio interpretato da Marco Bocci si infiltra nella potente cosca dei Corona.

Made in Italy: Marco Bocci ha recitato anche nella serie TV (andata in onda sia su Amazon Prime Video che su Canale 5) che racconta l’alta moda italiana negli anni ’70, al fianco di Greta Ferro, Margherita Buy e Fiammetta Cicogna. L’attore interpreta il ruolo del fotografo John .

Fino all’ultimo battito: fiction con Marco Bocci diretta da Cinzia TH Torrini. Il protagonista è il professore di cardiochirurgia Diego Mancini la cui vita viene stravolta dalla malattia del figlio: l’uomo è disposto a tutto pur di salvarlo. La nuova fiction con Marco Bocci arriva su Rai 1 nell’autunno del 2021.

