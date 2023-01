Maria De Filippi è pronta al tutto per tutto per cercare di battere lo share della finalissima di Sanremo, e forse lo farà con l’ospite Shakira.

Quest’anno la sfida tra Rai e Mediaset sarà più accesa che mai nel periodo del Festival di Sanremo. Sopratutto in vista della finalissima del festival, infatti, Amadeus dovrà dividere lo share con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per te. Sembrerebbe infatti che un possibile ospite per quella puntata sarà Shakira, la cantante più chiacchierata del momento.

C’è posta per te VS Sanremo, la battaglia allo share

Per tantissimi anni durante la settimana del Festival di Sanremo la Rai non ha mai dovuto preoccuparsi della concorrenza. Quest’anno, però, sarà diverso, visto il colosso C’è posta per te su Canale 5. Proprio per questo motivo, Amadeus ha già variato il regolamento dell’ultima puntata, con il fine di rendere gli spettatori più attivi che mai. Ad andare al televoto finale infatti saranno 5 artisti invece che 3 e i voti saranno azzerati invece che accumulati.

Maria De Filippi

Maria però ha già pronto il contrattacco, forse. Sembrerebbe infatti che un papabile ospite alla puntata di C’è posta per te sarà niente meno che Shakira, famosissima cantante che in questo periodo è sulla bocca di tutti, grazie alla sua revenge song contro Piqué. Chi vincerà la battaglia allo share più alto? Aspettiamo l’11 febbraio 2023 per scoprirlo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG