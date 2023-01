Ecco la storia vera di Cosa mi lasci di te, il film ha per protagonista il cantautore Jeremy Camp: tutto quello che c’è da sapere.

Cosa mi lasci di te è un film diretto da Andrew e Jon Erwin che è uscito nel 2020. E’ un film drammatico che racconta una storia d’amore intensa ma difficile a causa della malattia di cui soffre la protagonista. L’aspetto più interessante del film è che è tratto da una storia vera, quella del cantautore cristiano Jeremy Camp e della sua prima moglie, Melissa. L’intera vicenda è stata raccolta nel romanzo autobiografico I Still Believe (questo è anche il titolo originale del film) e poi dal film. Vediamo allora nel dettaglio quale è la storia vera di Cosa mi lascia di te.

Cosa mi lasci di te: la storia vera del film

Nel settembre del 1999 Jeremy Camp ha partecipato a un concerto della band cristiana The Kry ed è presto diventato amico con il front-man, Jean-Luca LaJoie. Proprio attraverso quest’ultimo ha conosciuto Melissa Henning, con cui ha iniziato subito a frequentarsi.

suonare chitarra musica strumento

A Melissa viene però diagnosticato un cancro allo stadio 3C al fegato, nonostante questo Jeremy le chiede di sposarlo e la ragazza accetta. Le condizioni di salute della ragazze nel frattempo migliorano e Jeremy Camp inizia ad avere successo come cantautore: i due decidono si sposano, partono per la luna di miele ma, una volta tornati, Melissa torna a stare di nuovo e alla fine muore.

Jeremy Camp per il dolore perde la fede ma la ritrova grazie a un biglietto che gli aveva scritto Melissa e decide allora di raccontare questa storia in modo che possa essere d’aiuto per altre persone.

Cosa mi lasci di te: il cast del film

A vestire i panni di Jeremy Camp in Cosa mi lasci di te è KJ Apa, Britt Robertson interpreta invece Melissa Lynn Henning-Campo. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Gary Sinise, Shania Twain, Melissa Roxburgh, Nathan Parsons e Abigail Cowen.

