Su Rai 2 c’è Boss in incognito 2023, la location della puntata 2 con protagonista l’imprenditore Riccardo Pezzali della Profunghi.

L’imprenditore che si trasforma in segreto in un operaio per capire meglio ciò che avviene all’interno della propria azienda: è su questo che si base Boss in incognito, il programma di Rai 2 che è arrivato alla settima edizione. Alla conduzione c’è Max Giusti che, in ogni puntata affianca l’imprenditore protagonista camuffandosi da nuovo lavoratore dell’azienda. La prima puntata è andata in onda in prima serata su Rai 2 lunedì 9 gennaio 2023, la seconda va invece in onda lunedì 16 gennaio, sempre su Rai 2, dalle ore 21.20 circa. Vediamo ora le anticipazioni di Boss in incognito 2023 e la location della seconda puntata.

Anticipazioni Boss in incognito 2023: la location della puntata 2

Il protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2023 è Riccardo Pezzali, proprietario di Profunghi, azienda leader specializzata nel commercio dei funghi, come il nome lascia intendere. L’azienda ha sede a San Cesareo, comune che si trova in provincia di Roma.

Max Giusti

La sede si estende per circa 2.000 metri quadri, una buona parte dei quali è occupata dalle celle frigorifere. All’interno dell’azienda avviene tutta la lavorazione e confezionamento. L’azienda viene mostrata in tutti i settori nel corso della puntata, con Riccardo Pezzali che affiancherà i suoi lavoratori nei vari reparti.

Insieme a Duilio l’imprenditore si occuperà di preparare i letti di coltivazione. Poi con Veronica imparerà invece come si raccolgono i funghi. Le altre due lavoratrici co-protagoniste della puntata di Boss in incognito 2023 sono Sandra e Ramona.

Riccardo Pezzali quando affianca Sandra sarà impegnato nel lavoro di farcita dei funghi champignon ma anche nel confezionamento dei funghi porcini. Infine, insieme a Ramona l’imprenditore lavorerà nella preparazione del misto trifolato.

Anche Max Giusti si camufferà per entrare con una nuova identità all’interno dell’azienda, nei panni di José, un operaio di origine cilena, lavorerà al fianco di Alina nella sgambatura e confezionamento dei funghi champignon.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG