Pio e Amdeo tornano in TV conducendo un programma tutto loro in prima serata su Canale 5: Felicissima sera.

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con un programma che il pubblico Mediaset ha già avuto modo di conoscere: Felicissima sera. La prima edizione era andata in onda nel 2021, aveva fatto registrare buoni dati di ascolto ma aveva scatenato anche qualche polemica: non sono però bastate queste per fermare il duo comico pugliese che ora tornano con la seconda edizione del loro show in prima serata su Canale 5. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Felicissima sera: quando inizia il programma di Pio e Amedeo?

Felicissima sera va a occupare lo slot della prima serata di Canale 5 del venerdì sera. La prima puntata è prevista per venerdì 24 marzo 2023, poi ogni settimana andrà in onda una nuova puntata. In totale sono tre le puntate di questa seconda edizione, esattamente lo stesso numero di puntate della prima edizione dello show comico di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo

Felicissima sera: gli ospiti del programma

Come sempre, ad arricchire ogni puntata di Felicissima sera ci sono i tanti ospiti che affiancheranno Pio e Amedeo sul palco di Felicissima sera. Tra quelli della seconda edizione troviamo: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero.

Pio e Amedeo: i programmi

Pio e Amedeo nel frattempo sono ospiti fissi (sempre su Canale 5) di Maria De Filippi in Amici. Il due comico deve il proprio successo a Le Iene, programma per il quale hanno fatto da inviati nel 2012 e 2013 nelle vesti di Ultras dei Vip.

Sono poi stati protagonisti di diverse edizioni di Emigratis, programma di Italia 1 che ha avuto un grande successo e li abbiamo potuti vedere anche al cinema: prima in Amici come noi, poi in Ma tu di che segno 6?.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG