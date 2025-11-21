Martina Colombari, spunta un fuorionda contro Barbara d’Urso: è tensione a Ballando

Ballando con le Stelle, un fuorionda di Martina Colombari svela un malumore verso Barbara d’Urso. Cosa è successo.

A Ballando con le Stelle, le telecamere non si spengono mai davvero. Dopo aver fatto commuovere con la storia del figlio Achille, Martina Colombari è finita al centro di un fuorionda diventato subito virale, trasmesso nell’episodio di Ballando Segreto su RaiPlay. Le immagini esclusive rivelano la reazione poco entusiasta dell’ex Miss Italia di fronte all’ipotesi che il tesoretto venisse assegnato a Barbara d’Urso.

Il fuorionda di Martina Colombari su Barbara d’Urso a Ballando

Nel dietro le quinte della puntata, mentre la giuria stava valutando l’esibizione di Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca, Martina Colombari ha manifestato chiaramente il suo disappunto. Le telecamere di Ballando Segreto, spin-off del programma principale disponibile su RaiPlay, hanno ripreso il momento in cui l’attrice, seduta nella sala delle stelle, si gira di scatto verso Fabio Fognini e mormora con tono deciso: “Se le danno il tesoretto… Se le danno il tesoretto…“.

La risposta dell’ex tennista non ha lasciato spazio a dubbi sull’atmosfera tra i concorrenti: “Eh, per forza, per forza“, ha commentato, lasciando intendere che la scelta dei giurati fosse scontata o magari favorita.

Le conseguenze del tesoretto a Barbara d’Urso e la svolta in classifica

I sospetti di Martina Colombari si sono poi rivelati fondati: sia Alberto Matano che Rossella Erra hanno deciso di assegnare il tesoretto proprio alla d’Urso e a La Rocca. Un premio importante che, seppur accolto con favore dal pubblico, non ha sortito gli effetti sperati dalla coppia.

Infatti, la puntata non era eliminatoria e, nonostante la momentanea prima posizione in classifica, la gara ha preso una piega diversa. Milly Carlucci ha annunciato una sfida finale tra i primi tre per l’assegnazione di punti extra.

La conduttrice, convinta che la sua esibizione fosse terminata, ha affrontato la nuova prova con scarpe inadatte al ballo, chiudendo così al terzo posto, superata proprio dalla Colombari e Andrea Delogu.