Roberta Morise, ritorno lampo in TV dopo il parto: il segreto della sua forma perfetta

Roberta Morise torna in tv a pochi giorni dal parto: battute, complimenti e un dettaglio inaspettato sulla sua forma perfetta. Ecco cosa ha rivelato in diretta.

Dopo settimane dedicate alla famiglia e ai suoi due bambini piccolissimi, Roberta Morise è tornata a farsi vedere in televisione. L’ex Professoressa de L’Eredità, oggi mamma bis nel giro di appena 17 mesi, è apparsa a La Volta Buona mostrando un’energia e una serenità che hanno stupito il pubblico in studio e da casa. Tra racconti familiari, imprevisti dell’ultima ora e complimenti ricevuti in studio, la conduttrice ha condiviso dettagli intimi della sua nuova quotidianità. Ma a colpire davvero è stato un aspetto rivelato soltanto alla fine.

Il ritorno in tv e la vita con due bimbi piccoli

Roberta Morise, 39 anni, ha partorito il 3 novembre scorso il suo secondogenito Geremia, arrivato appena 17 mesi dopo il primogenito Gianmaria. Una gioia grande, ma che porta inevitabilmente a una routine impegnativa. In collegamento con lo studio di La Volta Buona, la showgirl ha raccontato senza filtri la sua nuova vita familiare.

Roberta Morise – www.donnaglamour.it

“In poco tempo siamo già alla seconda gravidanza. È nato Geremia il 3 novembre”, ha dichiarato sorridendo, ricordando poi quanto il primogenito la stia tenendo occupata: “Come stiamo? È tutto molto movimentato. Diciamo che Gianmaria, il grande, 17 mesi, ci dà da fare, mi dà da fare”.

La sua mattinata, infatti, era stata tutt’altro che semplice: “È stata turbolenta”, ha raccontato, ammettendo quasi di aver rimandato il collegamento con Roma per via dei piccoli imprevisti domestici.

Roberta Morise in forma splendida: il suo segreto

Durante l’intervento, un dettaglio non è sfuggito ai presenti: la forma smagliante di Roberta a così pochi giorni dal parto. Il maestro Gianni Mazza le ha chiesto: “Sei molto più bella, hai fatto qualcosa?”. Pamela Prati ha rincarato: “La maternità la rende più bella”.

Roberta Morise, con la sua consueta ironia, ha replicato: “Stavo per venire in pigiama, perché ormai le mie mise sono solo quelle”. Poi ha aggiunto, ridendo: “È opera di un ottimo trucco e parrucco”.

Infine, la showgirl ha svelato il dettaglio più tenero e delicato della sua nuova quotidianità: la gelosia del piccolo Gianmaria. “Non è ancora molto felice. È molto gelosetto per il momento”, ha spiegato. E ancora: “Essendo piccolino è sempre stato al centro dell’attenzione, continua a esserlo però le attenzioni di mamma adesso sono divise. Lui questa cosa ancora deve capirla”.