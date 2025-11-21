Roberta Morise, ritorno lampo in TV dopo il parto: il segreto della sua forma perfetta

Roberta Morise torna in tv a pochi giorni dal parto: battute, complimenti e un dettaglio inaspettato sulla sua forma perfetta. Ecco cosa ha rivelato in diretta.
Dopo settimane dedicate alla famiglia e ai suoi due bambini piccolissimi, Roberta Morise è tornata a farsi vedere in televisione. L’ex Professoressa de L’Eredità, oggi mamma bis nel giro di appena 17 mesi, è apparsa a La Volta Buona mostrando un’energia e una serenità che hanno stupito il pubblico in studio e da casa. Tra racconti familiari, imprevisti dell’ultima ora e complimenti ricevuti in studio, la conduttrice ha condiviso dettagli intimi della sua nuova quotidianità. Ma a colpire davvero è stato un aspetto rivelato soltanto alla fine.
Il ritorno in tv e la vita con due bimbi piccoli
Roberta Morise, 39 anni, ha partorito il 3 novembre scorso il suo secondogenito Geremia, arrivato appena 17 mesi dopo il primogenito Gianmaria. Una gioia grande, ma che porta inevitabilmente a una routine impegnativa. In collegamento con lo studio di La Volta Buona, la showgirl ha raccontato senza filtri la sua nuova vita familiare.
“In poco tempo siamo già alla seconda gravidanza. È nato Geremia il 3 novembre”, ha dichiarato sorridendo, ricordando poi quanto il primogenito la stia tenendo occupata: “Come stiamo? È tutto molto movimentato. Diciamo che Gianmaria, il grande, 17 mesi, ci dà da fare, mi dà da fare”.
La sua mattinata, infatti, era stata tutt’altro che semplice: “È stata turbolenta”, ha raccontato, ammettendo quasi di aver rimandato il collegamento con Roma per via dei piccoli imprevisti domestici.
Roberta Morise in forma splendida: il suo segreto
Durante l’intervento, un dettaglio non è sfuggito ai presenti: la forma smagliante di Roberta a così pochi giorni dal parto. Il maestro Gianni Mazza le ha chiesto: “Sei molto più bella, hai fatto qualcosa?”. Pamela Prati ha rincarato: “La maternità la rende più bella”.
Roberta Morise, con la sua consueta ironia, ha replicato: “Stavo per venire in pigiama, perché ormai le mie mise sono solo quelle”. Poi ha aggiunto, ridendo: “È opera di un ottimo trucco e parrucco”.
Infine, la showgirl ha svelato il dettaglio più tenero e delicato della sua nuova quotidianità: la gelosia del piccolo Gianmaria. “Non è ancora molto felice. È molto gelosetto per il momento”, ha spiegato. E ancora: “Essendo piccolino è sempre stato al centro dell’attenzione, continua a esserlo però le attenzioni di mamma adesso sono divise. Lui questa cosa ancora deve capirla”.