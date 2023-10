Quando termina una stagione di una serie TV ci si domanda sempre se ce ne sarà un’altra, ora in tanti si chiedono se Maria Corleone 2 si farà.

La puntata in onda mercoledì 4 ottobre 2023 su Canale 5 è l’ultima della prima stagione di Maria Corleone, fiction che per la prima volta si è affacciata sui palinsesti Mediaset ma che ha saputo conquistare il pubblico televisivo, come dimostrano gli ottimi dati di ascolto fatti registrare ogni volta che è andata in onda. Ora sono in tanti a domandarsi se Maria Corleone 2 si farà oppure no: vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

Maria Corleone 2 si farà?

Da parte di Mediaset non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardanti il futuro della serie TV, ma i fan possono essere ottimisti: con ogni probabilità Maria Corleone 2 si farà. Gli ottimi dati di ascolto fatti registrare dagli episodi della prima stagione dovrebbero infatti spazzare via ogni eventuale remore e la serie TV dovrebbe quindi essere prolungata.

Rosa Diletta Rossi

Fino a quando non arriverà una comunicazione da parte di Mediaset non è possibile però ipotizzare una data di uscita per Maria Corleone 2, anche se solitamente tra una stagione e l’altra di una fiction trascorrono 1 o 2 anni (quindi per vedere i nuovi episodi se ne riparlerebbe tra la seconda parte del 2024 e quella del 2025). Non resta che attendere che arrivino comunicazioni a riguardo da parte dei vertici di Mediaset o direttamente dagli attori protagonisti.

Maria Corleone: il cast della fiction

La protagonista principale di Maria Corleone è Rosa Diletta Rossi, che nel caso in cui la fiction dovesse essere effettivamente rinnovata ritroveremo anche nel corso degli episodi della seconda stagione.

Nel cast sono poi presenti Alessandro Fella, Fortunato Cerlino, Christina Burruano, Alessandro Mario, Emmanuele Aita, Federica De Cola, Tosca D’Aquino, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù e Vladimir Randazzo.