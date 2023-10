Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di mercoledì 4 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 4 ottobre è andato in onda l’ultimo appuntamento di Arena Suzuki, il concertone condotto da Amadeus con tutti i cantanti che hanno fatto la storia della musica dagli anni ’60 agli anni 2000. Ultima serata anche per la fiction Maria Corleone che aveva appassionato il pubblico italiano. Vediamo dunque nel dettaglio come sono andati gli ascolti tv e chi ha ottenuto il numero più alto.

Amadeus

Sul podio: al primo posto Maria Corleone

Nella serata di ieri alla prima posizione troviamo l’ultima puntata di Maria Corleone in onda su Canale 5 che ha registrato 2.61.000 spettatori pari a uno share del 15,4%. Con pochissima differenza di numeri troviamo al secondo posto il terzo e ultimo appuntamento su Rai 1 con Arena Suzuki dai 60 ai 2000 condotto da Amadeus che è stato visto da 2.430.000 telespettatori e ha registrato uno share del 15,3%. Chi l’ha visto? in onda su Rai 3, ha invece ottenuto uno share del 10,7% con 1.711.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su La7 il film del 2001 diretto dal regista Renzo Martinelli, Vajont – La diga del disonore, ha invece interessato 1.069.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,1%. Il film con Dwayne Johnson e Pablo Schrelber, Skyscraper, in onda invece su Italia 1 ha registrato 1.041.000 spettatori pari a un share del 6%. Su Rete 4 l’appuntamento con Fuori dal coro ha ottenuto uno share del 5,7% con 775.000 spettatori.

Infine la nuova stagione in chiaro di X Factor ha registrato 526.000 spettatori e uno share del 3,3% mentre il film con Ficarra e Picone, Nati stanchi, in onda sul Nove è stato visto da 284.000 spettatori e ha ottenuto uno share dell’1,6%.