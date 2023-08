Ecco dove vedere Blanca in streaming: è la fiction della Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una detective cieca.

Blanca è una delle serie TV di maggiore successo della Rai. La fiction è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e ha come protagonista una consulente della polizia, specializzata nella decifrazione dei messaggi audio. La particolarità è che la protagonista è una ragazza non vedente. Gli episodi della prima stagione è andata in onda nel 2021, la seconda è attesa invece per il 2023: se non avete mai visto Blanca o se invece volete rivederla, ecco dove vedere la fiction in streaming.

Dove vedere Blanca in streaming

I sei episodi della prima stagione di Blanca sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2021 e nell’autunno del 2023 la serie TV torna sul piccolo schermo con la seconda stagione (composta sempre da sei puntate). Ma dove si può vedere la fiction in streaming e gratis? La risposta a questa domanda è molto semplice: come tutti i contenuti della Rai, anche Blanca può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Maria Chiara Giannetta

Per vedere i vari episodi basta collegarsi a RaiPlay e cercare nella sezione dedicata alle fiction Blanca. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma on demand della Rai da qualsiasi dispositivo: al sito tramite computer oppure anche tramite l’App ufficiale che si può scaricare su tablet e smartphone. Ma è ovviamente possibile vedere RaiPlay anche da Smart TV.

Blanca: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista è Maria Chiara Giannetta, che abbiamo già visto su Rai 1 nei panni del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. Al suo fianco troviamo un altro volto noto della fiction Rai come Giuseppe Zeno, che veste i panni del commissario Martusciello. Pierpaolo Spalloin è invece l’ispettore Liguori.