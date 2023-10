Ecco quali sono le location di Braccialetti rossi, la fiction Rai ambientato all’interno di un ospedale infantile.

Braccialetti rossi è una delle fiction Rai che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo. La prima stagione è stata trasmessa per la prima volta nel 2014, poi ne sono seguire altre due andate in onda rispettivamente nel 2015 e nel 2016: la serie TV ha come protagonista un gruppo di bambini e adolescenti che, per motivi diversi, sono tutti ricoverati all’interno dello stesso ospedale infantile. Dopo il successo avuto con la messa in onda su Rai 1, la serie TV è stata poi varie volte mandata in replica anche su Rai Gulp. Vediamo ora quali sono le location di Braccialetti rossi.

Braccialetti rossi: le location della fiction

L’ospedale nel quale sono ricoverati i vari bambini e adolescenti protagonisti della serie TV in realtà non è un vero ospedale. Il nosocomio è stato ricreato all’interno del CIASU (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) di Fasano, comune della provincia di Brindisi.

Braccialetti rossi

L’intera serie TV è stata girata in Puglia. Se Fasano è la cittadina che ha ospitato la maggior parte delle riprese di Braccialetti rossi – qui sono state girate delle scene anche al parco divertimenti Zoo Safari Fasanolandia – bisogna anche segnalare che alcune riprese sono state effettuate anche a Monopoli e a Bari (segnaliamo in particolare lo Stadio del nuovo del capoluogo di regione come location).

Braccialetti rossi: il cast della fiction

Chi sono i protagonisti di Braccialetti rossi? Nel cast della fiction Rai troviamo Carmine Buschini nei panni di Leo, Aurora Ruffino in quelli di Cris, Brando Pacitto è Vale, Mirko Trovato è invece Davide.

Hanno poi recitato nella serie TV anche Pio Luigi Piscicelli, Lorenzo Guidi, Denise Tantucci, Angela Curri, Daniel Lorenz Alviar Tenorio, Cloe Romagnoli Nicolò Bertonelli, Silvia Mazzieri e Maria Melandri.