Il pubblico dei programmi TV viene pagato? In diversi casi la risposta è sì. Ecco quanto guadagna chi assiste alle trasmissioni dallo studio.

Presentatori, concorrenti, ospiti, opinionisti: sono tutte figure che siamo abituati a vedere protagonisti nei vari programmi televisivi a seconda del genere. Ma spesso c’è anche un altro protagonista che a volte sfugge, perché magari non inquadrato spesso dalle telecamere, ma che svolge un ruolo importante all’interno dei vari show: parliamo del pubblico. Guardando la propria trasmissione preferita spesso ci si chiede come fare a parteciparvi e vederla dal vivo e magari anche se il pubblico dei programmi TV viene pagato e quanto guadagna il pubblico dei programmi: se anche voi ve lo state domandando, ecco le risposte a queste domande.

Quanto guadagna il pubblico in TV?

Prima di rispondere alla domanda su quanto guadagna il pubblico dei programmi TV, va precisato che chi fa parte del pubblico dei programmi TV è pagato solamente in alcuni casi e in alcune specifiche trasmissioni. A titolo del tutto gratuito non va solamente chi partecipa ai programmi delle TV locali ma anche chi assiste ad alcune trasmissioni sulle principali TV nazionali a volte non è pagato (ad esempio non è pagato il pubblico di Forum).

Pubblico TV

I figuranti di trasmissioni molto popolari come I soli ignoti di Amadeus su Rai 1 e Avanti un altro su Canale 5 ricevono un compenso di circa 90 euro per assistere a tre puntate. 30 euro è invece il compenso per assistere a una puntata di Store italiane.

Chi invece fa parte del pubblico di un reality show di grande successo come L’isola dei Famosi, per assistere a una singola puntata riceve una riceve intorno ai 40 euro. Viene pagato anche il pubblico della trasmissione di Sky Hell’s Kitchen. Quanto? Dai 50 agli 80 euro a puntata.

