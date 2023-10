Dove si estende il regno di King Kong? Dalle Hawaii al Vietnam, ma non solo: ecco le location scelte per Kong: Skull Island.

E’ il re dell’Isola del Teschio, adorato e temuto come un Dio dagli indigeni: parliamo di King Kong, uno dei personaggi più celebri del mondo del cinema. Fra i tanti film che sono stati realizzati in cui è protagonisti c’è anche Kong: Skull Island, pellicola del 2017 diretta da Jordan Vogt-Roberts, che fa parte del franchise MonsterVerse che comprende anche le nuove pellicola su Godzilla. Ma dove è stato girato il film? Vediamo insieme quali sono le location scelte da regista e produttori per la pellicola.

Kong: Skull Island, le location del film

Per girare tutte le scene di Kong: Skull Island il regista Jordan Vogt-Roberts ha impiegato addirittura sei mesi di tempo. Un periodo certamente ampio, dovuto anche al fatto che le riprese sono state effettuate addirittura in tre continenti differenti.

Tom Hiddleston

Per ricreare l’Isola del Teschio e il regno di Kong, regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari hanno girato prima alle Hawaii, per l’esattezza sull’isola di Oahu, poi si sono spostati in Australia, sulla Gold Coast, infine hanno concluso i lavori in Vietnam.

Kong: Skull Island, il cast del film

Fra i protagonisti di Kong: Skull Island ci sono tre attori che conoscono bene anche i fan del Marvel Cinematic Universe: Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson, ovvero Loki, Captain Marvel e Nick Fury. In questa pellicola interpretano invece ruoli ben diversi: il primo è il capitano James Conrad, la seconda è la fotoreporter Mason Weaver, il terzo è il tenente colonnello Preston Packard.

Nel cast di Kong: Skull Island sono inoltre presenti altre grandi star di Hollywood come ad esempio John Goodman e John C. Reilly, Tra gli attori che hanno lavorato nella pellicola ci sono poi Thomas Mann, Jing Pian, John Oritz, Will Brittain e Corey Hawkins.