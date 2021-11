Ecco le location di Blanca, la fiction di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una poliziotta cieca.

Tra le tante novità proposte da Rai 1 nel 2021 c’è anche Blanca, fiction che è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e che ha per protagonista una poliziotta non vedente. La prima stagione è composta da sei episodi, in onda su Rai 1 in prima serata (a partire dalle 21.25 circa) a partire da lunedì 22 novembre 2021. Vediamo ora nel dettaglio quali i luoghi della fiction Blanca: ecco tutte le location della serie TV che è diretta da Jean Maria Michelini e da Giacomo Martelli.

Blanca: le location della fiction Rai

Le varie puntate di Blanca sono state girate in Liguria. La città di Genova è quella che ha ospitato la maggior parte delle riprese: sono state girate scene in varie località, dal centro storico al celebre Acquario ma anche il Porto antico.

Panoramica Genova

Tra i luoghi in cui è stata girata Blanca ci sono poi anche l’antico borgo marinaro di Boccadasse, la spiaggia di Camogli, Rapallo, Arenzano e Cogoleto. Non tutte le location che hanno ospitate attrici, attori e tutti gli addetti ai lavori della fiction sono in Liguria: alcune riprese sono state effettuate a Monte Argentario, in provincia di Grosseto in Toscana, e a Formello, in provincia a Roma.

Blanca: il cast della fiction

La protagonista di Blanca, la sovrintendente di polizia Blanca Ferrando, è Maria Chiara Giannetta. Al suo fianco troviamo un altro volto noto della fiction Rai come Giuseppe Zeno, che veste i panni del commissario Martusciello. Pierpaolo Spalloin è invece l’ispettore Liguori.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Enzo Paci nelle vesti del commissario Mauro Bacigalupo, Antonio Zavatteri è invece Alberto Repetto. Completano il cast Gualtiero Burzi, Federica Cacciola, Ugo Dighero, Fiorenza Pieri, Margareth Madè, Sandra Ceccarelli, Sara Ciocca e Rocco Gottlieb.