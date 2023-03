Ecco quali sono le location di Nati stanchi, film con protagonisti Ficarra e Picone, una delle coppie comiche più amate del cinema italiano.

Ficarra e Picone sono una delle coppie comiche più amate del cinema italiano. Tante volte li abbiamo viste sul grande schermo (ma anche sul piccolo), la prima volta è stata nel 2002 quando è uscito Nati stanchi, film diretto da Dominick Tambasco nel quale i due protagonisti vestono i panni di due ragazzi disoccupati, che non hanno intenzione di cercare veramente lavoro e che partecipano a concorsi pubblici in tutta Italia solamente per prendersi qualche giorno di vacanza dalle proprie famiglie. Vediamo ora quali sono le location di Nati stanchi.

Nati stanchi: le location del film

Il paese della Sicilia in cui abitano Salvo e Valentino è Cardaci, in una pese in realtà immaginario. Tutte le location principali di Nati stanchi le possiamo infatti trovare a Palazzolo Acreide, comune che si trova in provincia di Siracusa. Il bar frequentato di continuo dai due protagonisti si trova in Piazza del Popolo, che è la piazza principale del paese dove si affaccia anche il palazzo del Comune.

Salvo Ficarra-Valentino Picone

L’unica scena, delle varie girate in Sicilia, che non è stata girata a Palazzolo Acreide è quella della partenza dei due protagonisti in treno per Milano: la stazione che si vede nella pellicola è infatti quella di Siracusa.

A Milano sono invece state girate delle scene alla stazione Lodi TIBB della Linea 3 della metropolitana, altre in alcune vie della città. Infine, l’ultima importante location di Nati stanchi è a Nepi, in provincia di Viterbo.

Nati stanchi: il cast del film

Oltre ai già citati Ficarra e Picone, nel cast di Nati stanchi troviamo anche Marica Coco, Stefania Bonafede, Gilberto Idonea, Aurora Quattrocchi, Leandro Parlavecchio, Maria Paola Abruzzo, Gino Carista.

