Manuela Arcuri dichiara che tra i tanti reality, il GF Vip potrebbe essere per lei una bella esperienza da affrontare, che sia la nuova concorrente?

In occasione di un’intervista su Chi, il cui direttore è proprio Alfonso Signorini, Manuela Arcuri avrebbe lasciato una finestra aperta al GF Vip. Le sue dichiarazioni lasciano intendere che potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente nei prossimi mesi.

Manuela Arcuri nella Casa del GF Vip? Le sue dichiarazioni

Su Chi, Manuela Arcuri torna a parlare dei reality show e, fra i tanti, dichiara di preferire il Grande Fratello Vip: “Ho fatto Ballando con le stelle, ma è più un talent. Tra il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento.” Queste parole potrebbero riflettere la volontà di entrare nella Casa nei prossimi mesi e l’ingresso dell’Arcuri potrebbe essere molto interessante. Che Alfonso Signorini stia pensando di chiederle di entrare nel reality? Scopriremo qualcosa in più nei prossimi mesi.