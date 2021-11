Ecco tutto quello che vedremo nella puntata de Le Iene in onda martedì 9 novembre 2021 come sempre su Italia 1.

Nuova puntata e nuova conduttrice: è Michela Giraud, infatti, ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band nella condizione della puntata di martedì 9 novembre 2021 de Le Iene. Come è noto, infatti, in ogni episodio del martedì c’è una co-conduttrice diversa. E a proposito della puntata de Le Iene in onda martedì 9 novembre su Italia 1, a partire dalla ore 21.15 circa, vediamo ora tutto quello che ci dobbiamo aspettare.

Le Iene, la puntata del 9 novembre: le anticipazioni

Nella puntata di martedì 9 novembre, in un modo o nell’altro, si parlerà molto di Covid. Insieme a Gaetano Pecoraro e Marco Fubini si cercherà di capire cosa è cambiato rispetto a un anno fa e come mai in Italia la situazione sembra essere al momento sotto controllo mentre in altri Paesi, come nei Balcani, le terapie intensive sono al collasso.

Verrà inoltre mandata in onda un’intervista inedita, mai vista prima, al dottor Giuseppe De Donno, morto suicida lo scorso luglio, ma che era finito al centro del dibattito medico per la sperimentazione del plasma iperimmune. Il Covid è, in un certo senso, al centro anche dello scherzo de Le Iene in onda martedì 9 novembre.

La vittima è l’ex deputata e ministra Nunzia De Girolamo. Complice dello scherzo il marito, il ministro Francesco Boccia (che si è così vendicato dello scherzo che aveva subito dalla moglie proprio con Le Iene), che farà credere alla moglie di essere diventata a sua insaputa la leader di un movimento No Vax per via di alcune sue dichiarazioni. In realtà le dichiarazioni non sono reali, ma sono il frutto di lavoro di manipolazione.

E poi ancora vedremo Luigi Pelazza a Torino che ci parlerà delle possibile truffe ai danni dello Stato riguardo alla ristrutturazione degli edifici tramise gli Ecobonus.

