Tratto da eventi reali, Dopesick racconta senza filtri la dipendenza per gli oppioidi scoppiata negli Stati Uniti. Il cast è stellare!

Il tema trattato e i nomi di spessore scritturati inducono a serbare elevate aspettative su Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, il nuovo drama in otto episodi previsto su Disney. La data di rilascio coinciderà con un importante anniversario per la casa di Topolino, che sta sempre più allargando il proprio portafoglio prodotti, anche con contenuto rivolti a un pubblico adulto. Scopriamo insieme le caratteristiche della serie tv, già rilasciata negli States.

Dopesick: a quando l’uscita in Italia?

Basato sul romanzo best seller di Beth Macy, lo show tratta la piaga della dipendenza da oppioidi negli USA. Dunque, è ispirato a una storia vera. Per quanto riguarda il lancio, dopo la première negli Stati Uniti su Hulu a partire dal 13 ottobre 2021, in Italia sarà disponibile da venerdì 12 novembre 2021. In occasione del Disney+ Day, la compagnia festeggerà i due anni del suo servizio streaming, mettendo a disposizione degli abbonati tanti contenuti inediti lungo la penisola.

Dopesick: la trama della serie tv

La miniserie costituisce un ambizioso, angosciante e avvincente sguardo nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza dagli oppioidi. Da una sconvolta comunità locale della Virginia ai corridoi della DEA, agenzia federale antidroga, gli spettatori saranno trasportati fino alle Big Pharma di Manhattan. Nel corso delle puntate saranno offerti dei ritratti di varie famiglie colpite e le numerose storie che si intersecano rappresenteranno uno spaccato dell’America odierna, mentre una fiammella di speranza guida gli eroi che lottano contro la subdola minaccia.

Il cast di Dopesick

Nel ruolo del protagonista di Dopesick troviamo Michael Keaton: il candidato al Premio Oscar vestirà i panni di Samuel Finnix, un dottore della Virginia che comincia a prescrivere ai propri pazienti il farmaco Oxycontin, il quale si renderà conto, solo in un secondo momento, degli effetti distruttivi di quest’ultimo, in grado di creare una dipendenza maggiore rispetto alle indicazioni della casa farmaceutica.

Affiancheranno Michael Keaton i seguenti interpreti: Rosario Dawson (nei panni di Bridget Meyer); Kaitlyn Dever (Betsy); John Hoogenakker (Randy Ramseyer); Will Poulter (Billy); Michael Stuhlbarg (Richard Sackler); Peter Sarsgaard (Rick Mountcastle). Saranno poi presenti varie guest star, tra cui spiccano Philippa Soo e Jake McDorman. Il regista Barry Levinson ricoprirà pure la funzione di produttore esecutivo, insieme a John Goldwyn, Michael Keaton, Warren Littlefield, Beth Macy, Karen Rosenfelt e Danny Strong.

Dopesick: il trailer

Per avere un’idea più precisa sulla natura dello spettacolo, viene in aiuto il teaser trailer ufficiale. Lo puoi visualizzare qui sotto:

Le location di Dopesick

Le riprese hanno avuto il via a dicembre 2020 e sono proseguite fino a maggio 2021. La città immaginaria di Finch Creek che fa da sfondo alle vicende è in realtà Clifton Forge, un Comune situato nello Stato della Virginia, nella Contea di Alleghany.