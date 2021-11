Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di stasera a Cartabianca: la puntata sarà incentrata su un problema di attualità rilevante, il Covid, i contagi e il Green Pass.

Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, torna questa sera con diversi argomenti di attualità. Secondo alcune indiscrezioni, si parlerà molto del Covid-19 in Italia e del Green Pass con ospiti speciali. Molte altri saranno gli argomenti della puntata, ricca di personalità di spicco sia dal mondo politico che dallo spettacolo.

Cosa vedremo stasera a Cartabianca

Nella puntata del 9 novembre, Bianca Berlinguer affronterà un tema molto importante e della massima attualità. In studio si commenterà l’andamento dei contagi da Covid-19 in Italia che risultano in lieve aumento ma rimangono comunque contenuti rispetto al resto dell’Europa. Con ospiti scelti ad hoc si cercherà di capire perchè le cose stanno funzionando meglio nel nostro Paese e quali misure si adotteranno nel prossimo futuro. Sul tema legato alla Pandemia, si tornerà a parlare anche della proroga dello stato di emergenza e dell’obbligo del Green Pass che sta collezionando polemiche e manifestazioni in tutta Italia. Non mancheranno discussioni e approfondimenti sulla politica che verterà sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica. Questo e tanto altro verrà discusso stasera a Cartabianca.