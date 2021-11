Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: torneranno le polemiche per Biagio ma assisteremo a baci appassionati per il trono classico.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà ricca di novità sopratutto per il trono classico che rimane tra i meno seguiti. Oltre a tornare sulle vicende tra Ida Platano e Diego Tavani si vedranno baci appassionati di Andrea Nicole e Roberta con i loro corteggiatori.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Ida Platano e Diego Tavani saranno ancora al centro studio dove nasceranno consensi per la coppia ma anche polemiche indirizzate alla dama. Non mancherà un pizzico di pepe nella puntata con Biagio Di Maro che, lamentatosi di tutte le sue ex dame, viene investito dalle loro critiche. Al centro della discussione con il cavaliere napoletano ci sarà Isabella Ricci che lo ha frequentato alcuni mesi la scorsa edizione del dating show. Ci saranno anche nuovi litigi e incomprensioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che non mancano in nessuna puntata. A stupire questa volta però, sarà il trono classico in cui assisteremo al bacio appassionato tra Andrea Nicole con Ciprian e tra Roberta e Luca. Le due troniste sono molto prese dai loro corteggiatori e sembrano anche vicine alla scelta.