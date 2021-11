I Maneskin si sono esibiti nella loro “Beggin” sul palco del noto show americano condotto da Ellen DeGeneres.

La popolarità in America della rock band Maneskin sta schizzando alle stelle. Dopo essere stati accolti al The Tonight Show di Jimmy Fallon è la volta dello show di Ellen DeGeneres. Uno degli spettacoli più seguiti e popolari degli Stati Uniti, un onore che dimostra quanto la band sia popolare oltreoceano nonostante le critiche iniziali.

I Maneskin si esibiscono da Ellen DeGeneres

Il successo dei Maneskin continua a galoppare ad una velocità straordinaria. Dall’Eurovision hanno fatto un percorso di crescita in termini di visibilità davvero unica fino ad aprire il concerto dei Rolling Stones, la popolare band rock. Nonostante qualcuno non li avesse considerati all’altezza, la band sta continuando a raggiungere traguardi. Ultimo ma non meno importante, l’esibizione nello show americano condotto da Ellen DeGeneres. I Maneskin hanno cantato la loro cover di Beggin che, in America, sta spopolando. Il brano ha infatti raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni su Spotify e di ascolti su Youtube. Sul loro account ufficiale la band ha pubblicato un assaggio della splendida esibizione sul palco di Ellen DeGeneres. Vestiti stravaganti, ormai diventati la loro firma, e la voce graffiante di Damiano hanno conquistato il pubblico americano.