Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata de Le Iene che andrà in onda questa sera: altre inchieste e approfondimenti ci verranno mostrati in prima serata.

Mancano poche ore alla messa in onda de Le Iene che andrà in onda stasera alle 21:30 su Italia 1 e già ci circolano le prime indiscrezioni sugli ospiti e le inchieste. A condurre questa puntata ci saranno Nicola Savino, la Gialappa’s Band e la comica Michela Giraud, nota per aver partecipato a Lol – Chi Ride è fuori.

Le Iene: cosa vedremo nella puntata di oggi

Il primo tema affrontato sarà di attualità. Si tornerà sul tema del Covid-19 con un reportage di Gaetano Pecoraro e Marco Fubini che parlerà dei motivi per cui in Italia, rispetto al resto del mondo, la situazione sembra essere sotto controllo. Luigi Pelazza si concentrerà invece su un tema legato all’Ecobonus 90% e alla truffa di alcune imprese che aumenterebbero rispetto al prezzo di mercato per trarne guadagno. Come sempre, gli inviati indagheranno parlando con varie personalità e raccogliendo diverse testimonianze. Nunzia De Girolamo invece sarà protagonista di un scherzo architettato a dovere da Le Iene, in combutta con il marito Francesco Boccia. Le faranno credere di essere diventata la leader di un movimento no vax, montando delle sue dichiarazioni in modo che sembrino contro il vaccino Covid-19. Questo e molto altro verrà mostrato a Le Iene stasera.