Brutte notizie per le nuove veline di Striscia la Notizia Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, in quarantena fiduciaria, che verranno sostituite dalle già conosciute Shaila e Mikaela.

Un ritorno inaspettato a Striscia la Notizia, ovvero le veline uscenti Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che rientrano nel programma per sostituire temporaneamente Giulia e Talisa, attualmente in quarantena fiduciaria.

Le nuove veline, infatti, sono state a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19, fatto che ha portato la produzione di Striscia la Notizia a prendere provvedimenti.

Infatti, il programma ha chiesto la quarantena per le ragazze, sostituendole subito con le veline precedenti.

In un comunicato stampa ufficiale diffuso da Mediaset, la produzione di Striscia informa che Giulia e Talisa stanno bene, ma nel pieno delle regole anti Covid-19 sono in quarantena fiduciaria. Questo solo per evitare eventuali contagi ma presto torneranno, riprendendo il loro ruolo da veline sul bancone più famoso d’Italia.

Tornano Shaila e Mikaela, le veline da record

Questa sera, 8 novembre, a Striscia la Notizia vedremo quindi due volti già noti insieme ai conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari. Torneranno, infatti, Shaila e Mikaela, le veline da record, quelle con più presenze nel programma di Antonio Ricci.

Entrate nel programma a settembre 2017, le due ragazze hanno partecipato a ben 900 puntate del programma, per ben quattro stagioni. Hanno lasciato Striscia solo nel giugno del 2021. Inoltre, per ben 3 edizioni, hanno condotto anche Paperissima Sprint, al fianco dell’iconico Gabibbo.