Ecco quello che vedremo in settimana a Detto Fatto il programma di Bianca Guaccero in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2 dalle 15.15.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 2 torna Detto Fatto con i suoi tutorial, i suoi consigli e gli esperti che di pomeriggio in pomeriggio animano lo studio e la trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Anche nella settimana dall’8 al 12 novembre ci saranno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi nel cast fisso, pronti ad accogliere gli ospiti.

Detto Fatto: i tutorial di lunedì 8 e martedì 9 novembre

Lunedì 8 novembre ci sarà Giovanna Civitillo con la rubrica “Giovanna tuttofare”: stavolta si parlerà di taglio di capelli e acconciatura. In studio anche Nicoletta Gandolfo, che parlerà di prevenzione del tumore al seno, e poi ancora Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti. Il momento culinario sarà affidato a chef Luigi Pomata.

Martedì 9 novembre toccherà invece a Gaia Bermani Amaral essere l’ospite della rubrica di Nenella Impiglia. Con Carla Gozzi e con Simone Belli ci sarà spazio per un momento dedicato al make over, poi ecco Titty e Falvia per parlare di economia domestica. In studio anche il maestro panificatore Michele Cellammaro, mentre per la rubrica “W la Rai” ecco Matilde Brandi.

Detto Fatto: i tutorial e le anticipazioni dal 10 al 12 novembre

Nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre spazio alla rubrica “Hai stile da vendere”, con Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari e al tutorial di Fitness Over insieme a Oriella Dorella e Maria Cassano. Rossella Erra e il giornalista Paolo Giordano in studio ospiti della rubrica “Discostar”.

Tocca invece alle stiliste delle spose giovedì 11 novembre: sarà il momento di Pinella Passaro. Ci saranno anche il dentista Giovanni Macrì e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, Chiara Giallonardo sarà l’ospite della rubrica e del quiz green di Diana De Marsanich. In studio anche la giornalista Cristina Penco e Antonella Ferrari. Quest’ultima insieme a Gianpaolo Gambi darà vita ad uno sketch su pregiudizi legati alla disabilità e luoghi comuni. Presente anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Ultimo giorno della settimana, venerdì 12 novembre, con in studio Massimiliano Rosolino. L’avvocato Manuela Maccaroni sarà presente per le domande dei telespettatori, ci saranno anche la facialist specializzata nei trattamenti estetici per il viso Alessandra Ricchizzi e Mauro Perfetti per l’oroscopo. In cucina spazio a chef Ruben Bondi. Per la rubrica “Discostar” in studio Paolo Bosisio e Carlo Savona.