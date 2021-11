Tante sorprese e nuove cose da scoprire nella nuova puntata del GF Vip, che andrà in onda questa sera 8 novembre alle 21.45 su Canale 5. Ecco cosa succederà nella Casa più famosa d’Italia.

Torna questa sera, 8 novembre, il GF Vip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Succederanno tante cose, come in ogni puntata, vediamo tutte le anticipazioni, tra sorprese, nomination e nuovi dibattiti.

C’è molta attesa per la prima serata di questa sera del GF Vip 6, per scoprire chi sarà eliminato stavolta e soprattutto cosa accadrà a tutti i vipponi presenti nella Casa. Cosa ci riserverà Alfonso Signorini stavolta? Stiamo a vedere.

Grande Fratello Vip: le anticipazioni dell’8 novembre

A quanto pare, la prima sorpresa nella puntata si stasera 8 novembre del GF Vip 6 sarà riservata all’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che rivedrà il suo amato ex calciatore Lorenzo Amoruso, la persona che più di tutte ha desiderato di incontrare in questi mesi. Anche per Giucas Casella la redazione ha pensato a una fantastica sorpresa, ovvero fargli rivedere la sua cagnolina Nina, che ama più di ogni altra cosa.

Intanto, Nicola Pisu è stato accusato di aver bestemmiato proprio nelle ultime ore, sarà tempo di squalifica per lui? In tanti hanno segnalato che il figlio della Mirgliani avrebbe utilizzato un intercalare uguale a quello che valse la squalifica a Stefano Bettarini lo scorso anno. Cosa succederà?

In nomination, inoltre ci sono a sfidarsi Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Chi uscirà questa sera? Lo vedremo solo al GF Vip 6.