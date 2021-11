Fin quanto sei disposto a sporcarti le mani pur di ottenere ciò che desideri? Si basa su questo interrogativo la serie Extracurricular.

“Alcuni errori non possono essere cancellati”. Recita così la frase scelta da Netflix per presentare al mondo Extracurricular, serie tv sudcoreana pubblicata il 29 aprile 2020 sulla piattaforma on-demand, in tutti i Paesi dove il servizio è disponibile. Realizzata da Studio 329, la stessa a capo di Top Management, il primo prodotto a puntate dello Stato asiatico a entrare nel catalogo Youtube Premium, Extracurricular è diretta da Kim Jin-Min e scritta dallo sceneggiatore Song Ji-na. Per saperne di più prosegui con la lettura: ti illustreremo a pieno lo show, dalla trama al cast, fino alle location.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Extracurricular: la trama

Lo spettacolo, proveniente dalla stessa terra di Squid Game, costituisce un teen drama che mette a dura prova la moralità e i valori umani dei personaggi coinvolti. Il protagonista delle vicende è Oh Ji-soo, un ambizioso ragazzo che, pur di permettersi gli studi universitari, accetta di commettere un atto criminale.

Extracurricular

Il suo obiettivo è quello di accantonare quanti più soldi possibili per far fronte da solo alla retta universitaria. Il punto è che la mossa sconsiderata finisce per ripercuotersi inavvertitamente anche su altre persone. Tra di loro, il teenager Seo Minhee e la sua compagna di scuola Jisoo. A intraprendere subito una caccia sulle giovani è l’agente Lee Haegyoung, sergente di polizia affidato alla divisione donne e affari minorili.

Il cast di Extracurricular

Il progetto raduna veterani e nuovi talenti emergenti. Appartiene alla seconda categoria Kim Don Hee, già familiare ai telespettatori per via dei ruoli ricoperti in Itaewon Class e Castle. Conosciuta in terra locale per aver preso parte da piccola a vari spot pubblicitari, Jung Da-bin si cala nei panni di Seo Minhee, mentre Park Ju Hyun, approcciatosi alla carriera di attore in lungometraggi indipendenti, assume le sembianze di Jisoo Gyuri.

Al loro fianco si aggiunge Nam Yoon-su, celebre per i propri ruoli drammatici, in tale occasione chiamato a interpretare Kitae, un bullo della scuola, fidanzato di Minhee. La squadra annovera pure Park Hyuk-kwon (è Cho Jin-woo), Choi Minsoo (Lee Whang-chul) e Kim Yeojin (Lee Hae-gyoung).

Extracurricular: il trailer

Formata complessivamente da dieci episodi, la produzione è stata anticipata da un trailer, diffuso anche su YouTube. Eccolo:

Le location di Extracurricular

Una parte significativa è stata probabilmente girata a Seoul. Del resto, Studio 329 ha sede proprio nella città sudcoreana. I vantaggi fiscali e gli aiuti finanziari rendono la meta particolarmente gettonata nel settore dell’intrattenimento.