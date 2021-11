Nelle ultime registrazioni stanno succedendo tantissime cose a Uomini e Donne: troniste verso la scelta e Gemma di nuovo alle prese con un cavaliere.

Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il 6 novembre sono state registrate altre puntate di Uomini e Donne. Da quello che si può evincere Gemma sembra avere un nuovo pretendente e il trono classico potrebbe regalare più di una scelta.

Cosa accadrà a Uomini e Donne nelle prossime puntate

Le prossime puntata di Uomini e Donne, non saranno esenti da colpi di scena e momenti di suspense. Di nuovo al centro dell’attenzione sembra esserci Gemma Galgani che, dopo la rottura definitiva con Costabile, riceve le attenzioni di un altro cavaliere. Il pretendente della dama è venuto appositamente per corteggiarla e Gemma, dopo un’iniziale tentennamento, decide comunque di conoscerlo e di dargli un’opportunità. Non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari sulla dama torinese, siparietto a cui gli spettatori del dating sono ormai abituati. A sorprendere è anche il trono classico. Roberta e Andrea Nicole potrebbero essere molto vicine alla scelta. Entrambe sono sempre più sbilanciate nei confronti dei loro corteggiatori e, sebbene qualche dubbio leggittimo, potrebbero risultare pronte a lasciare lo studio con il loro nuovo amore.